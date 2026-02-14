Українська правда
Ніколи не ухилявся від викликів: Вордлі – про бій з Дюбуа

Олександр Булава — 14 лютого 2026, 11:12
Володар поясу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) пояснив поєдинок проти ексчемпіона Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає ВВС.

"Я чемпіон, це добровільний захист, і я сам його. Одне про мене ніколи не скажеш, це те, що я ухилявся від викликів.

Я завжди шукав найбільших випробувань і готовий поставити себе проти будь-кого в цьому дивізіоні.

Це один із найбільших боїв, які можна організувати у надважкій вазі зараз, і найкраще – йому не потрібні додаткові штучки, цей поєдинок сам себе продає", – сказав Вордлі.

Бій Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері.

Нагадаємо, що Фабіо став повноцінним чемпіоном світу минулого листопада після відмови Олександра Усика проводити обов'язковий захист титулу. Пояс тимчасового ж чемпіона він здобув у поєдинку проти Джозефа Паркера, нокаутувавши новозеландця в 11 раунді.

Натомість Дюбуа у липні минулого року вдруге програв Усику, зазнавши третьої поразки у професіоналах.

