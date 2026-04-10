Може його нокаутувати: Прайс спрогнозував переможця титульного бою Вордлі – Дюбуа

Олександр Булава — 10 квітня 2026, 18:30
Вордлі та Дюбуа
Getty Images

Британський боксер Девід Прайс (25-6, 20 КО) вважає чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Seconds Out.

"Це просто чудовий бій. Перед цим поєдинком Даніель Дюбуа набрав гарний хід, ніж будь-хто у світі у надважкій вазі. Він здобув кілька чудових перемог: переміг Міллера, Ентоні Джошуа, Хрговича — справді видатні перемоги.

Я є шанувальником Даніеля Дюбуа, у нього чудовий джеб, чудове відчуття часу при його застосуванні, очевидно, що він — справжній Халк, здатний нокаутувати будь-кого, але Фабіо Вордлі має те, чого не мають багато хто. Швидкість його рук феноменальна, і він використовує її вибухово, тож це буде захоплюючий бій. Я з нетерпінням чекаю на нього", – сказав він.

Прайс вважає, що саме Вордлі здобуде перемогу в протистоянні з Дюбуа.

"Я думаю, що Вордлі виграє бій нокаутом, але не без того, що спершу потрапить у неприємності. Проте він витримає і ні на секунду не вимикатиметься.

У цьому вся річ із Дюбуа, але я думаю, що Вордлі може завдати йому удару, якого він не передбачить і зупинить. Саме ті удари завдають болю, яких ти не можеш передбачити", – заявив Прайс.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на дане протистояння.

