Вордлі оцінив перспективи Ф'юрі стати чемпіоном світу

Володар пояса WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) поділився думками про зіркового Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його слова передає BBC.

Він заявив, що був переконаний у поверненні свого земляка в бокс. Фабіо вважає, що його камбек є хорошою новиною, при цьому скептично оцінює шанси "Циганського короля" знову стати чемпіоном світу.

"Я ніколи не думав, що Ф'юрі справді залишиться на пенсії. Добре, що він повернувся, знову активний, публікує щось в інстаграмі, робить свої звернення й усе інше. Чесно кажучи, я й не відчував, що він кудись зник – скоріше, просто взяв паузу, як це часто робить. Коли він сказав, що завершив кар'єру, я подумав: "Побачимось через рік". Але хоча добре, що він повернувся в ринг, у нинішньому стані надважкого дивізіону я не бачу, як Ф'юрі знову стане чемпіоном світу. Йому доведеться битися або зі мною, або з Усиком – і чи вірю я, що він може перемогти когось із нас? Ні", – сказав Вордлі.

Також британець висловився про можливе очне протистояння з Тайсоном. Він зізнався, чи хотів би провести такий бій.

"Якщо Тайсон Ф'юрі переможе Арсланбека Махмудова у суботу, я не здивуюся, якщо він кине мені виклик – і я на 100% готовий до цього бою пізніше цього року. Насправді, я сам просував варіант із Ф'юрі як суперником ще до того, як ми оголосили про мій майбутній бій з Даніелем Дюбуа. Саме я погоджувався, а він тоді сказав: "Дай мені трохи часу, я рік не бився, мені потрібен розминочний бій". Звичайно, моїм пріоритетом завжди буде об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона проти Олександра Усика – я хочу перевірити себе проти найкращого у світі. Але, якщо Ф'юрі зробить свою справу, і, дасть Бог, я захищу свій пояс у бою з Дюбуа наступного місяця, тоді можна буде про це поговорити", – заявив боксер.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі проти Махмудова відбудеться 11 квітня в Лондоні. Напередодні вони провели битву поглядів.

Сам Вордлі свій поєдинок проти Дюбуа проведе 9 травня. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBO.