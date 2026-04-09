Заговорив про реванш: Хргович спрогнозував переможця бою Вордлі – Дюбуа

Хорватський боксер Філіп Хргович (19-1, 14 КО) поділився своїми думками щодо майбутнього протистояння британців – Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Хорват спрогнозував перемогу "Динаміта" та заявив, що одного дня хоче провести реванш проти Дюбуа.

"Так, я віддаю перевагу Дюбуа. Думаю, він переможе. Я хочу одного дня провести реванш з Даніелем. Це було б чудово, але не думаю, що це станеться, бо я не з Великої Британії. Ви, чорт забирай, даєте всі можливості тільки своїм бійцям", – заявив Філіп.

Перший бій був 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді. Дюбуа нокаутував Хрговича у 8-му раунді поєдинку, на кону якого був титул "тимчасового" чемпіона IBF у важкій вазі.

Нагадаємо, що зустріч Вордлі – Дюбуа запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Цікаво, що у плани Олександра Усика також входить бій проти тріумфатора пари Вордлі – Дюбуа. Хоча сам Фабіо зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків непереможеного українця, який 23 травня проведе поєдинок проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).