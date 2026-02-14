Визначилась дата бою Дюбуа з Вордлі

Володар поясу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) проведуть бій 9 травня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться у Манчестері, на кону стоятиме титул WBO.

Нагадаємо, що Вордлі став повноцінним чемпіоном світу минулого листопада після відмови Олександра Усика проводити обов'язковий захист титулу. Пояс тимчасового ж чемпіона він здобув у поєдинку проти Джозефа Паркера, нокаутувавши новозеландця в 11 раунді.

Натомість Дюбуа у липні минулого року вдруге програв Усику, зазнавши третьої поразки у професіоналах.