Промоутер оцінив шанси Вордлі взяти реванш у Дюбуа

Зірковий промоутер Едді Гірн висловився щодо можливого реваншу між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Британець впевнений, що його земляки погодяться вдруге розділити ринг. Він зізнався, чи вірить, що наступного разу результат може бути іншим.

"Я думаю, що Вордлі буде змушений активувати пункт про реванш. На жаль, у такій ситуації я вже був, коли Ентоні Джошуа був зупинений Енді Руїсом. Усі казали: "Ви не можете цього робити, його впевненість буде знищена, йому потрібен ще один бій перед цим", але суть у тому, що в тебе є лише одна можливість використати пункт про реванш, інакше він зникає. Тому щодо Фабіо Вордлі зараз – у нього є прямий шанс поборотися за титул чемпіона світу в надважкій вазі.

Не зрозумійте неправильно, фізично це був дуже важкий бій, і я думаю, що реванш буде дуже небезпечним, але він може його виграти. Він може. Я думаю, що він буле андердогом, але він може перемогти, і якщо є шанс виграти титул чемпіона світу, за умови що ти фізично в порядку, тоді, на мою думку, треба ризикувати. Я не сумніваюся, що вони використають пункт про реванш", – сказав Гірн.