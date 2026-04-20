Українська правда
Рой Джонс назвав фаворита титульного бою Вордлі – Дюбуа

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 00:55
Вордлі та Дюбуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший оцінив бій володаря поясу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) з ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Джонс заявив, що він віддасть перевагу Вордлі, якщо їхній бій триватиме довше сьомого раунду.

"Фабіо Вордлі – дуже, дуже непростий суперник. Я навчився отримувати задоволення від перегляду боїв Фабіо і більше ніколи не буду його списувати.

Дюбуа, мабуть, кращий боксер, але йому краще нокаутувати Вордлы на початку бою, бо якщо поєдинок триватиме довше сьомого раунду, це стане боєм Фабіо.

Фабіо – це сучасний Джордж Форман. Якщо Фабіо дотягне до 7-го або 8-го раунду, можете вже прощатися з перемогою", – розповів Джонс.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на дане протистояння.

