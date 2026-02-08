Чемпіон світу націлений на бій за абсолют проти Усика
Менеджер Фабіо Вордлі заявив, що його боксер сподівається провести поєдинок проти Олександра Усика.
Його слова цитує Sky Sports.
Майк Офо підтвердив, що для британця об'єднаний чемпіон світу з України є найбажанішим суперником. Він усе ще чекає, що українець погодиться вийти з ним у ринг.
Менеджер заявив, що з урахування того факту, що Деонтей Вайлдер вирішив наступний бій провести проти Дерека Чісори, а не Олександра Усика, цей варіант може бути цікавим і для чинного короля надважкого дивізіону.
"Фабіо дуже хоче провести бій з Усиком, який обрав собі інший варіант. Спершу говорив про Вайлдера, але вони не домовилися і Вайлдер битиметься з Чісорою. У Вордлі є пояс WBO, він хоче бій за всі титули з Усиком", – сказав Офо.
Зазначимо, що Вордлі став повноцінним чемпіоном світу після відмови Усика від обов'язкового захисту титулу WBO. Пояс тимчасового ж чемпіона він здобув у поєдинку проти Джозефа Паркера, нокаутувавши новозеландця в 11 раунді.
Загалом Фабіо провів на професійному рівні 21 бій. Він залишається непереможним – 20 звитяг та одна нічия.
Раніше повідомлялось, що команда британця почала перемовини про перший захист пояса WBO. Він може провести дербі проти бійця, з яким раніше бився Усик.