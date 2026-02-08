Українська правда
Чісора назвав бій, у якому Усик програв

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 12:49
Британський боксер Дерек Чісора вважає, що він здолав Олександра Усика в їх очному протистоянні.

Його слова цитує GiveMeSport.

Досвідчений хевівейтер заявив, що виграв насправді більшість раундів у битві з українцем. Тоді начебто навіть тренери Усика йому сказали, що були здивовані підсумковим результатом.

"Мій план був простий – бити його всюди. Я не збирався перебоксувати олімпійського чемпіона. Хотів виграти вісім раундів і, вважаю, взяв щонайменше шість. Навіть його тренери зайшли до моєї роздягальні й сказали, що думали, що я виграв цей бій", – розповів Чісора.

Зазначимо, що йдеться про бій, який відбувся у жовтні 2020 року. Він став лише другим для Усика в надважкій ваговій категорії.

Тоді український боксер переміг одностайним рішенням суддів. Результат того бою 117:112, 115:113, 115:113.

Нагадаємо, що вже 4 квітня Дерек Чісора проведе свій останній бій у кар'єрі. У ювілейній 50-й битві йому протистоятиме Деонтей Вайлдер.

