Воррен оцінив ймовірність бою Ф'юрі – Вордлі

Промоутер Френк Воррен висловився щодо ймовірної битви Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про неї він розповів в інтерв'ю iFL TV.

Засновник компанії Queensberry Promotions заявив, що наступний бій Вордлі відбудеться у квітні, адже Фабіо отримав легку травму. Вже навесні 2026-го британець захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті.

"Це точно не буде їхній наступний бій. Тож подивимося, що буде далі", – відповів Воррен.

Нагадаємо, що Тайсон вже заговорив про бажання знову вийти у профі-ринг. Преса приписує "Циганському королю" чимало потенційних суперників.

Натомість Вордлі готовий пристати на пропозицію щодо поєдинку з Ф'юрі. Британець востаннє виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли переміг новозеландця Джозефа Паркера.