Американський супертяж дав прогноз на чемпіонську битву Вордлі – Дюбуа

Джаррелл Міллер поділився думками про бій між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

Його слова цитує Big Fight Weekend.

Американський боксер вважає, що це дуже рівна пара. Він прогнозує, що битва завершиться достроково та назвав два найбільш ймовірні розвитки сценарію.

"На мою думку, шанси 50 на 50, і я скажу чому. Ми бачили, як Вордлі неодноразово отримував удари в боях, але він витривалий. Він сильний ментально, тримається до останнього раунду та завдає важких ударів. Ми знаємо, що Дюбуа сильно б'є і має міцне підборіддя, але ментально він нестійкий. Якщо його батько не буде підказувати йому протягом 12 раундів, бували бої, де він здавався, відключався після пропущених ударів і трохи опускав руки. Тому він, мабуть, почне дуже сильно, але якщо Вордлі зможе втриматися, я думаю про пізній нокаут для Вордлі або ранню перемогу Дюбуа", – сказав Міллер.

Зазначимо, що бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Вони битимуться за чемпіонський пояс WBO в надважкій вазі.

Це буде перший захист для Фабіо. Він став повноцінним чемпіоном у листопаді після відмови Усика від титулу.