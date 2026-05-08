Тренер Дюбуа зробив відверту заяву перед боєм у Манчестері: Я фанат Вордлі

Дон Чарльз поділився своєю думкою щодо майбутнього протистояння його підопічного Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО) проти Фабіо Вордлі (20−0-1, 19 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

Наставник "Динаміт" розповів, що на папері бій проти чемпіона світу за версією WBO у гевівейті виглядає ризикованим, адже у своєму крайньому поєдинку Даніель програв нокаутом Олександру Усику (19 липня 2025 року).

"На папері це ризиковано. У більшості випадків це справді ризик. Але Даніель – боєць, який продає бої, і потрібно зважити, на якому саме рівні він програв", – заявив коуч британця.

Чарльз зазначив, що Дюбуа показав високий рівень боксу у реванші проти шульги Усика. Натомість він додав, що Даніель не має проблем із більшістю ортодоксальних бійців. Він зупинив

"Він зупинив трьох поспіль. Це бійці, які, якби забрати у Фабіо силу удару, є значно кращими боксерами, ніж Фабіо. Він дуже міцний чоловік. Він може "перемолоти" бій. Але Фабіо ніколи не зустрічав нікого, як Даніель. Він зустрічається з тим, хто б'є так само сильно або навіть сильніше за нього, і з тим, у кого є досвід. Фабіо вчився вже у процесі кар'єри, і я це поважаю. Але шлях Даніеля у боксі зовсім інший – і це може вирішити результат вечора. Я розглянув ситуацію з усіх боків і думаю, що Даніель вийде переможцем", – сказав Дон.

Тренер британського супертяжа додав, що поважає Вордлі та навіть є його фанатом, якщо відкинути суперництво. Чарльз запевнив, що був одним із небагатьох, хто пророкував перемогу Фабіо над Джозефом Паркером.

"Ми дуже добре знаємо одне одного. Він хороша людина. Якщо на мить відкинути спортивне суперництво, я фанат Вордлі", – наголосив наставник.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо.

