Директор команди Усика назвав умову для проведення бою українця з непереможеним чемпіоном

Сергій Лапін висловився про можливість організації бою між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем пояса WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Директор команди українського чемпіона заявив, що такий розвиток подій є реальним. Для цього британець має довести свій рівень спочатку в битві з Даніелем Дюбуа (9 травня), а згодом вони можуть зійтись у поєдинку за звання абсолюта.

"Якщо Фабіо Вордлі доведе свою майстерність на найвищому рівні, він, безсумнівно, зможе претендувати на розмову про об'єднавчий бій. Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі було б чимось історичним, а Олександра завжди мотивують найбільші виклики. Водночас ми не будуємо своїх планів навколо одного імені чи одного результату. У дивізіоні є кілька сильних претендентів, і ми зосереджуємося на наймасштабніших та найважливіших поєдинках, які тільки можливі. Якщо це буде Вордлі, то, потенційно, це буде бій за звання абсолютного чемпіона. Якщо це буде Агіт Кабаєл, то, швидше за все, буде захист титулу", – сказав Лапін.

При цьому він додав, що команда Усика не любить забігати занадто далеко вперед. Зараз у них попереду бій з Ріко Верховеном, і вся увага зосереджена саме на ньому.

"Олександр уже досяг того, що вдалося лише одиницям в історії, тож тепер не йдеться про гонитву за титулами заради них самих. Протягом багатьох років Олександр приймав поєдинки, зважаючи переважно на їхню спортивну цінність, часто не звертаючи уваги на бізнес-аспект. Він будував свою спадщину. Тепер все інакше. На цьому етапі важливі як спортивні, так і бізнес-фактори. Він також хоче залишити після себе тривалий слід у спорті та допомогти наступному поколінню бійців розвиватися завдяки таким проєктам, як Ready To Fight. Його рухає прагнення до величі в широкому сенсі – приймати найбільші виклики, залишатися на найвищому рівні та продовжувати випробовувати себе у змаганнях з найкращими", – резюмував Сергій.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе наступний бій 23 травня проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Раніше він заявляв, що планує до завершення кар'єри ще тричі вийти на ринг. Другий поєдинок він планував провести з переможцем битви Вордлі – Дюбуа.