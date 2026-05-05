Тренер Дюбуа оцінив можливу трилогію з Усиком

Дон Чарльз, тренер колишнього чемпіона в надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО) оцінив можливий третій бій свого підопічного проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі Daily Mail Boxing.

"Чи хотіли б ви знову побачити його в ринзі з Усиком, чи вважаєте, що цю главу вже закрито? На мою думку, Усик досяг надзвичайно багато. Звісно, не можна ігнорувати дев'яте травня, але все ж – ви ставите мені запитання, і я відповім. Нехай він спершу знову стане дворазовим чемпіоном світу. А вже потім ми повернемося і розглянемо питання, яке ви щойно поставили", – заявив Чарльз.

Наступний бій Дюбуа проведе 9 травня 2026 року у Манчестері проти Вордлі. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Напередодні Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Нагадаємо, що Усик двічі достроково перемагав Даніеля у серпні 2023-го та липні 2025-го років.