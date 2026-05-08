Чарльз – про розірвання співпраці з Дюбуа після поразки від Усика: Я відчув себе зрадженим

Наставник Дон Чарльз розповів, що розірвання роботи з Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) стало для нього великою несподіванкою.

Його цитує Boxing Scene.

Коуч не приховував свого розчарування від такого рішення "Динаміта", адже це сталося раптово та шокувало його.

"Давайте не будемо використовувати слово "розрив". Назвімо це перервою. Перерва була незапланованою – я її не очікував. Але він відчув, що йому потрібна перерва від мене. Я відчув себе зрадженим. Ти дбаєш про чиїсь інтереси, маючи на меті найкраще, а тут раптом… Так, ми програли бій. Але якщо вже програвати, то такому супернику (Усику – прим. ред.)", – заявив Чарльз.

Тренер колишнього чемпіона світу за версією IBF у гевівейті зізнався, що даний вчинок британського супертяжа змусив його задуматися, що він робив не так під час співпраці з Дюбуа. Він не став влаштовувати конфліктів та наговорювати на Даніеля.

Також Чарльз розповів, як команда Дюбуа вирішила відновити співпрацю.

"Це було несподівано, коли він уперше прийшов до мене. І коли він пішов – це сталося майже так само. Його батько подзвонив мені, вони захотіли зустрітися, і вирішили повернутися – мені не довелося довго думати. Я був у захваті. Саме тому я кажу, що це була перерва, а не розрив. Якби він провів один бій, тоді можна було б сказати, що це був розрив на один поєдинок. Але бою не було, і той самий боєць, який повернувся до мене, – це той самий, що й пішов", – відповів Дон.

Про відновлення співпраці стало відомо наприкінці січня 2026-го. Дюбуа зізнавався, чому вирішив повернутися до роботи під керівництвом Чарльза.

Найближчий бій Даніеля відбудеться вже 9 травня у Манчестері, де він поб'ється проти Фабіо Вордлі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє суперник "Динаміта".

Раніше Чарльз оцінив можливу трилогію між його підопічним та Олександром Усиком.