В Усика та його команди є мій номер телефону: чемпіон світу – про бій з українцем

Денис Іваненко — 8 травня 2026, 08:41
Володар пояса WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) поділився думками про бій проти об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає iFL TV.

Британець розповів, чи планує кидати виклик українцю, якщо 9 травня здолає Даніеля Дюбуа. Також він зізнався, чи збирається відвідати наступний поєдинок Усика (23 травня), щоб пошуміти та підігріти інтерес до очного протистояння.

"Так, як і після мого останнього бою з Джозефом Паркером, перше ім'я, яке я назву – це він. Це той бій, який я хочу. Це найбільший поєдинок, який для мене зараз можливий. Історія з Дюбуа уже двічі була пройдена, тому не думаю, що людям це особливо цікаво. А от Вордлі проти Усика – це щось інше: інший стиль, інша перспектива, і фанатам це може бути цікаво.

Я створюю шум тоді, коли це потрібно та коли це моя робота – у рингу, у ніч бою. Бігати по всьому світу та переслідувати інших бійців – це не мій стиль. Як я вже казав, в Усика та його команди є мій номер телефону, вони можуть зателефонувати – я відповім. Мене неважко знайти", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, що напередодні Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа провели битву поглядів. Після неї "Динаміт" не потиснув руку майбутньому супернику.


