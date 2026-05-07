Дюбуа: Я нокаутую Вордлі та заберу пояс WBO

Колишній чемпіон у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Його слова передає Sky Sport.

"Я нокаутую його, відправлю в нокаут і заберу цей пояс. Просто буду битися так, як я б'юся, а моє завдання – наносити і приносити біль. Це все, що я збираюся робити. Вордлі був непоганим бійцем, але я збираюся показати, що в цьому є рівні. Водночас не хочу нічого в нього забирати — він справді гідний суперник", – сказав він.

Дюбуа заявив, що він має величезну мотивацію на бій з Вордлі, адже хоче знову стати чемпіоном світу.

"Хлопці, просто дивіться і переконайтеся самі. Я покажу себе. Я мотивований, дуже мотивований. Я вже був чемпіоном і знову збираюся ним стати, тож я справді готовий до цього", – розповів Дюбуа.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Фабіо це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав автоматично після того, як Усик відмовився від нього.

Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.