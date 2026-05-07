Вордлі та Дюбуа провели битву поглядів перед боєм

Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) зустрілись у битві поглядів.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Fabio Wardley & Daniel Dubois face off in Manchester 👑#WardleyDubois | May 9 | @thecooplive, Manchester | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/iR626n2ekm — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 7, 2026

Для Фабіо це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав автоматично після того, як Усик відмовився від нього.

Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.