Вордлі та Дюбуа провели битву поглядів перед боєм
Фабіо Вордлі і Даніель Дюбуа
Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) зустрілись у битві поглядів.
Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.
Для Фабіо це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав автоматично після того, як Усик відмовився від нього.
Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.