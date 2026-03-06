Британський боксер спрогнозував переможця титульного бою Вордлі – Дюбуа

Британський боксер Девід Аллен (25-8-2, 20 КО) висловився про ймовірний підсумковий результат протистояння між Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його цитує talkSport Boxing.

Він розповів, що завжди ставить не на користь Вордлі, тому вважає, що перемогу у бою 9 травня 2026 року у Манчестері здобуде Дюбуа.

Також Аллен порівняв майбутніх суперників.

"Різниця між суперниками Дюбуа та Вордлі – Хуні, Паркером, Горманом, усіма блискучими боксерами – вони не такі панчери, як Дюбуа. І я думаю, що Фабіо отримає забагато ударів. Думаю, що проти Дюбуа він не може дозволити собі витримати принаймні один такий удар. Вважаю, що Дюбуа з ним впорається", – сказав британець.

На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо. Вордлі отримав пояс після відмови Усика.

Раніше повідомлялось, що колишній чемпіон світу Тоні Белью зробив свій прогноз на британську битву Вордлі – Дюбуа.

Нагадаємо, що Вордлі востаннє виходив на ринг наприкінці жовтня 2025-го, коли достроково переміг новозеландця Джозефа Паркера. Натомість Дюбуа у своєму крайньому бою програв нокаутом Олександру Усику (у липні 2025-го).