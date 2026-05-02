Знову наступає на ті ж граблі: Дюбуа повідомив, чи влаштує традиційну вечірку перед боєм із Вордлі

Колишній чемпіон світу за версією IBF у гевівейті Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) розповів, чи влаштує вечірку перед титульною битвою проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Його цитує Playbook Boxing.

Британський боксер не зрадить своїй традиції та організує грандіозну вечірку напередодні важливого поєдинку.

"Так, цього разу буде ще більша вечірка. Хай вони йдуть на**й", – відповів Даніель.

Нагадаємо, що саме через таку вечірку "Динаміт" із запізненням прибув на арену перед реваншем проти Олександра Усика. У тому поєдинку, який відбувся 19 липня 2025-го, британець був нокаутований українцем у 5-му раунді.

Двобій Вордлі – Дюбуа запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо, який отримав пояс після відмови від нього Усика.

