Чемпіон Бокс

Він вміє бити: Аллен спрогнозував переможця титульного бою Вордлі – Дюбуа

Олександр Булава — 2 травня 2026, 13:57
Вордлі та Дюбуа
Getty Images

Британський надважковаговик Девід Аллен (25−8-2, 20 KO) оцінив бій володаря поясу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) з ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Seconds Out.

"Звісно, Дюбуа. Я завжди ставлю проти Вордлі. Я бачив його на цьому турнірі, і він казав: "Ти завжди ставиш проти мене", а я відповів: "Так, я знаю". Але він вміє бити, він витривалий, він боєць, він непередбачуваний, бо не дотримується стандартів, він трохи хаотичний.

Він чудовий боєць, знаєте, він чемпіон світу, блискучий. Але Дюбуа, на мою думку, б'є набагато сильніше, ніж Паркер і Хуні. Він не може дозволити собі пропускати удари від Дюбуа так, як пропускав від Хуні та Паркера. Думаю, Дюбуа його зупинить. Але я не здивуюся, якщо цього не станеться", – сказав Аллен.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Напередодні Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа.

