Зупинить його наприкінці бою: Гірн – про фаворита поєдинку між Вордлі та Дюбуа

Олександр Булава — 4 травня 2026, 22:16
Едді Гірн
Getty Images

Промоутер Едді Хірн вважає володаря титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) фаворитом у поєдинку проти ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

"Я ставив проти Вордлі приблизно останні п'ять разів, і він п'ять разів доводив, що я помиляюся.

Я навіть не дуже хочу ставити на нього, але якщо говорити чесно, я вважаю, що Вордлі зупинить Даніеля Дюбуа наприкінці бою", – сказав Гірн.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Напередодні Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа.

