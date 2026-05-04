Зупинить його наприкінці бою: Гірн – про фаворита поєдинку між Вордлі та Дюбуа

Промоутер Едді Хірн вважає володаря титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) фаворитом у поєдинку проти ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

"Я ставив проти Вордлі приблизно останні п'ять разів, і він п'ять разів доводив, що я помиляюся.

Я навіть не дуже хочу ставити на нього, але якщо говорити чесно, я вважаю, що Вордлі зупинить Даніеля Дюбуа наприкінці бою", – сказав Гірн.