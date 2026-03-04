Белью детально порівняв Вордлі та Дюбуа: кого вважає фаворитом титульної битви

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився очікуваннями від поєдинку Фабіо Вордлі з Даніелем Дюбуа.

Його слова передає Boxing News Online.

Британець не погоджується з більшістю, яка в майбутній битві його земляків віддає перевагу "Динаміту". На його думку, саме Вордлі є кращим боксером.

Він порівняв зіркових супертяжів, заявивши, що лише в одному компоненті Дюбуа сильніший за чинного володаря титулу WBO.

"Мені здається, Фабіо має більший арсенал. Я думаю, він здатний зробити більшу кількість речей. На мою думку, його захист кращий. Не зрозумійте мене неправильно: єдина річ, у якій Даніель сильніший – це, якщо він робить ставку на чисту агресію та міць. Звичайно, у цьому компоненті Даніель майстерніший. Але як універсальний боєць, я вважаю, Фабіо кращий, і він продемонструє це у вечір поєдинку. Я думаю, Дюбуа може бити сильніше одним акцентованим ударом, але Фабіо краще зберігає свою міць і точно доносить її на пізніх етапах. Даніель досить передбачуваний, і по ньому легко влучити, тому потрібно цим скористатися. Але, як я вже казав, інший бік медалі полягає в тому, що він надзвичайно небезпечний, коли влучає сам. Особливо в ранніх раундах. Вам потрібно нейтралізувати цю загрозу", – сказав Белью.

Зазначимо, що бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Вони битимуться за чемпіонський пояс WBO в надважкій вазі.

Це буде перший захист для Фабіо. Він став повноцінним чемпіоном у листопаді після відмови Усика від титулу.

Нагадаємо, що раніше Джаррелл Міллер поділився думками про майбутнє протистояння. Він вважає, що це буде дуже конкурентний бій.