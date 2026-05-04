Дюбуа бився із сильнішими суперниками: тренер британця – про бій з Вордлі

Олександр Булава — 4 травня 2026, 18:40
Вордлі – Дюбуа
Дон Чарльз, тренер колишнього чемпіона в надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО) поділився думками про майбутній бій з володарем титулу WBO Фабіо Вордлі (20−0-1, 19 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Фахівець вважає, що Вордлі не є найнебезпечнішим суперником для його підопічного.

"Для мене Фабіо навіть не найсильніший панчер, з яким стикався Даніель. Його відсоток нокаутів такий самий, як у Даніеля – близько 95 відсотків, але у Вордлі вони були проти менш сильних суперників. Єдиний суперник, з яким його можна порівняти, – це Джозеф Паркер, і він закінчив бій на ногах. Його зупинили, але не нокаутували.

Потрібно дивитися на суперників. Даніель здобув три перемоги поспіль: Джаррелл Міллер — непереможений, Філіп Хрговіч — непереможений, Ентоні Джошуа — дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі", – сказав він.

Чарльз переконаний, що саме Дюбуа переможе в майбутньому бою і стане чемпіоном світу.

"Ми не неосвічена команда, але те, що ламає людей ще до початку бою — це коли уявляєш суперника монстром. Я не бачу монстра, коли дивлюся на Фабіо, я бачу дуже цілеспрямованого, наполегливого бійця з відмінною історією. Я поважаю все це, але він не Усик, і він не рівня мого бійця. Якщо вони почнуть обмінюватися ударами, я знаю, хто вийде переможцем.

Вболівальники списують Даніеля з рахунків, вони ігнорують те, що він уже зробив, і раптом Фабіо стає монстром, але ми знаємо, що це не так.

До бою з Усиком ми багато чого робили правильно, тому нам потрібно більше зосередитися на позитивних моментах, визнати допущені помилки і виправити їх", – сказав Чарльз.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Напередодні Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа.

