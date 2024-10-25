Маск відправив сторінку Усика в тіньовий бан після звернення українського боксера до Трампа

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) потрапив у тіньовий бан у соцмережі X американського мільярдера Ілона Маска після свого звернення до кандидата в президенти США Дональда Трампа допомогти звільнити українських військовополонених.

Після публікації цього посту акаунт українського боксера знайти через пошук стало неможливо. Такий бан також знижує охоплення контенту користувача за недотримання правил соцмереж.

Нагадаємо, із таким проханням боксер звернувся до відомого стендапкоміка та актора Джо Рогана, який найближчим часом має записати подкаст з Трампом. Усик попросив його адресувати кандидату в президенти США прохання щодо можливості звільнення з російського полону захисників Маріуполя та інших українських військових.