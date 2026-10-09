Промоутер Сіренка анонсував наступний бій українського боксера

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) повернеться на ринг у грудні 2026 року.

Про це інформує LuckyPunch із посиланням на соцмережі промоутера боксера Кіта Конноллі.

Востаннє українець виходив на ринг наприкінці липня 2026-го, коли нокаутував у 10-му раунді шведа Отто Валліна. Це був перший двобій для Сіренка із липня 2025-го, коли він поступився британцеві Соломону Дакресу рішенням суддів в андеркарді протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Наприкінці літа цього року український боксер став спеціальним гостем Global Boxing Summit 2026, який відбувався протягом 21-23 серпня у польському місті Тарнув.

Раніше Сіренко розповів, кого підтримуватиме у британській дуелі Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, яка запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).