Іноуе може провести бій з узбекистанцем за титул абсолютного чемпіона

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) може захист титулу проти узбекистанського боксера Муроджона Ахмадалієва (13-1, 10 KO).

Про це повідомив менеджер претендента Вадім Корнілов порталу The Ring.

Наразі представники узбекистанця мають просування у переговорах з командою японського чемпіона.

"Зараз все прояснюється, ми починаємо вести позитивні розмови з командою Іноуе", – заявив Корнілов.

Раніше повідомлялося, що на бій з Іноуе претендує мексиканець Давід Пікассо (31-1, 17 KO). Поєдинок планувався на 14 червня у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

Муроджон Ахмадалієв свій останній двобій провів 24 грудня 2024-го, здолавши мексиканця Рікардо Франко (30-5, 25 KO).