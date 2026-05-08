Тренер Накатані закликав Іноуе провести реванш

Руді Ернандес, тренер ексчемпіона Дзунто Накатані, заявив про бажання провести реванш проти абсолютного чемпіона у другій легшій вазі Наої Іноуе.

Його слова передає The Ring.

"Тут немає жодного секрету – реванш став би 13-м раундом, і ми б уже не витрачали час на розвідку та не проявляли такої поваги, як у цьому бою. Тепер ми знаємо, що можемо конкурувати на найвищому рівні й здатні його перемогти — зараз більше, ніж будь-коли.

Я дуже поважаю Іноуе. Вважаю його найкращим бійцем світу. Вітаю його з перемогою рішенням суддів. Переміг правильний хлопець, але є одне "але"…

Було б честю, якби Іноуе дав нам реванш. Це нічим не відрізнялося б від того, як він дав реванш Ноніто Донейру. Дзунто заслуговує на реванш.

Я вважаю, що якщо Іноуе дасть нам реванш, то заробить більше грошей, а в Японії це буде масштабніша подія, ніж його бій із Родрігесом. Сподіваюся, це станеться. Також вважаю, що реванш є більш реалістичним варіантом — давайте проведемо його у грудні й нехай переможе сильніший", – сказав Ернандес.