Бій Іноуе перенесли через травму суперника

Бій абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (28-0, 25 КО) проти обов’язкового претендента на титул IBF австралійця Сема Гудмана (19−0, 8 КО) було перенесено.

Про це повідомив сам японський боксер.

Суперник Іноуе в останньому спарингу перед боєм отримав розсічення над лівим оком.

Поєдинок, який був запланований на 24 грудня перенесли на 24 січня 2025 року.

Нагадаємо, 3 вересня Інуе переміг ірландця ТіДжея Дохені, вдруге захистивши звання абсолюта в другій легшій вазі. Раніше Інуе також був абсолютним чемпіоном у першому найлегшому дивізіоні.