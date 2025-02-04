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Чемпіон Бокс

Визначився наступний суперник Іноуе за звання абсолютного чемпіона світу

Станіслав Лисак — 4 лютого 2025, 13:04
Боксер Наоя Іноуе
Наоя Іноуе
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) може провести поєдинок з мексиканцем Давідом Пікассо (31-1, 17 KO) за титул абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Бій за пояси IBF, WBC, WBO та WBA має відбутися у Лас-Вегасі, 14 червня 2025 року.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

Алан Пікассо в останньому поєдинку достроково переміг Єхісона Куельо в третьому раунді. Бій відбувся 14 грудня 2024 року.

Наоя Іноуе

Наоя Іноуе

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