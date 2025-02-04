Визначився наступний суперник Іноуе за звання абсолютного чемпіона світу

Абсолютний чемпіон світу Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) може провести поєдинок з мексиканцем Давідом Пікассо (31-1, 17 KO) за титул абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Бій за пояси IBF, WBC, WBO та WBA має відбутися у Лас-Вегасі, 14 червня 2025 року.

Naoya Inoue vs David Picasso is targeted to take place on June 14th in Las Vegas, The Ring has learned. pic.twitter.com/OdAzuf8Ttk — Ring Magazine (@ringmagazine) February 4, 2025

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

Алан Пікассо в останньому поєдинку достроково переміг Єхісона Куельо в третьому раунді. Бій відбувся 14 грудня 2024 року.