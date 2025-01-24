Іноуе в 4 раунді нокаутував Кіма та захистив звання абсолютного чемпіона

Наоя Іноуе (зліва) та Є Джун Кім (справа)

Абсолютний чемпіон світу Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) достроково завершив поєдинок з представником Південної Кореї Є Джун Кімом (21-3-2, 13 KO).

Бій завершився у 4 раунді нокаутом. Протягом поєдинку Іноуе домінував над суперником тож питання стояло в тому, як довго протримається Кім.

І все завершилося після серії ударів від Іноуе. Що цікаво, суперник сам просив японського боксера продовжувати бити, за що, зрештою і поплатився.

KIM ASKED FOR MORE AND INOUE MADE HIM PAY 😱



Be careful what you wish for. pic.twitter.com/lsdJPTGEY4 — Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2025

На кону цього протистояння стояло абсолютне чемпіонство в другій легшій вазі – пояси за версіями IBF, WBC, WBO та WBA.

Нагадаємо, що Наоя Іноуе мав зустрітися в рингу з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

У своєму попередньому двобої Наоя Іноуе переміг ірландця Ті Джея Дохені, вдруге захистивши звання абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.