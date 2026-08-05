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Інсайдер розкрив деталі щодо планів Іноуе на бій з Родрігесом

Олександр Булава — 5 серпня 2026, 21:56
Інсайдер розкрив деталі щодо планів Іноуе на бій з Родрігесом
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у другому легшому дивізіоні японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) більше не вийде на ринг у 2026 році.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер із посиланням на агента японця Джона Льюїса.

Японець бився чотири рази минулого року і щойно здобув перемогу над Джунто Накагані в супербоях у травні.

Наступною метою Іноуе є бій проти чемпіона WBA у легшій вазі Джессі Родрігеса (24-0, 17 КО). Якщо сторонам не вдасться домовитися про організацію поєдинку до березня, Наоя підніметься у напівлегку вагову категорію.

Родрігес у червні здобув перемогу нокаутом над володарем титулу WBA у легшій вазі Антоніо Варгасом, підкоривши третій дивізіон у кар'єрі.

Наоя Іноуе Джессі Родрігес

Наоя Іноуе

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