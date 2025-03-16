Дискваліфікацію абсолютної чемпіонки світу Шилдс відмінили – її спіймали на вживанні наркотиків

Дискваліфікацію з американської боксерки Кларесси Шилдс (16-0, 3 KO), яка є абсолютною чемпіонкою світу в трьох вагових категоріях, знято.

Про це повідомляє BBC.

29-річну спортсмену відсторонили наприкінці лютого, оскільки допінг-тест після бою з Даніель Перкінс показав сліди вживання маріхуани.

Мічиганська комісія з беззбройних боїв (Michigan Unarmed Combat Commission), яка тимчасово призупинила ліцензію Шилдс, заявила, що вона "надала докази" 6 березня і що "її поведінка більше не становить безпосередньої загрози цілісності спорту, суспільним інтересам або добробуту та безпеці учасника".

Незважаючи на те, що відсторонення Шилдс було скасовано, комісія заявила, що певні санкції до боксерки можуть бути застосовані. Зокрема, Кларессу можуть оштрафувати або скасувати її останню перемогу.

Нагадаємо, 3 лютого Кларесса перемогла землячку Даніель Перкінс (5-0, 2 KO) та записала своє ім'я в історію боксу. Шилдс вперше в історії боксу в епоху чотирьох поясів стала абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній (2021 рік), середній (2022 рік) та надважкій вазі (2025).

Зазначимо, що Шилдс виграла золото на Олімпійських іграх у віці 17 років. Через 4 роки, на Іграх у Ріо, вона знову стала переможницею у ваговій категорії до 75 кг.