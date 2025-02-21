Чинну чемпіонку світу Шилдс відсторонили через позитивний тест на маріхуану

Американська боксерка Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) перебуває під слідством після її перемоги над Даніель Перкінс 3 лютого в Мічигані.

Про це пишe BBC. Деталі додає видання Detroit free press.

29-річна спортсменка, яка є чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, була відсторонена від боїв за рішенням Мічіганської комісії з беззбройних боїв (Michigan Unarmed Combat Commission).

Згідно зі звітом Sky Sports, Шилдс була відсторонена і перебуває під слідством після того, як тест на марихуану отримав позитивний результат. Її відсторонення відбулося менше ніж через місяць після того, як вона увійшла в історію боксу як перша жінка, яка виграла беззаперечний чемпіонський титул у важкій вазі.

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"Поведінка пані Шилдс як ліцензованого професійного боксера становить безпосередню загрозу цілісності професійного боксу, суспільним інтересам, а також благополуччю та безпеці професійних спортсменів", – сказано в заяві Мічіганської комісії.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заборонило використання марихуани під час змагань. Американська спринтерка Ша'Каррі Річардсон пропустила Олімпійські ігри в Токіо в 2021 році після того, як отримала місячну дискваліфікацію після позитивного тесту на марихуану.

Нагадаємо, 3 лютого Кларесса перемогла землячку Даніель Перкінс (5-0, 2 KO) та записала своє ім'я в історію боксу. Шилдс вперше в історії боксу в епоху чотирьох поясів стала абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній (2021 рік), середній (2022 рік) та надважкій вазі (2025).

Зазначимо, що Шилдс виграв золото на Олімпійських іграх у віці 17 років. Через 4 роки, на Іграх у Ріо, вона знову стала переможницею у ваговій категорії до 75 кг.