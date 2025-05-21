Абсолютна чемпіонка світу з боксу більше не збирається проводити бої за правилами MMA

Абсолютна чемпіонка світу у важкій вазі Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) заявила, що більше не буде битися в MMA, оскільки у неї не вистачає часу на підготовку.

Її слова передає BBC.

З 2021 року вона провела три поєдинки в PFL. Американка здобула 2 перемоги при 1 поразці.

" Було весело, але в мене немає достатньо часу, щоб тренуватися. Потрібно від шести до восьми місяців, щоб підготуватися до захисту від тейкдаунів. Незважаючи на те, що я стала набагато кращою, я двічі ламала руку. Це було весело, і я насолоджувалася кожним боєм, який проводила", – сказав Шилдс.

30-річна спортсменка додала, що тепер сконцентрується лише на боксі, оскільки так хоче її сім'я.

" Моя родина ніколи не хотіла, щоб я цим (MMA – прим.) займалася. Я маю чудові результати в боксі, а щоб демонструвати подібні результати у змішаних єдиноборствах, мені довелося б постійно тренуватися щонайменше три-чотири роки", – зізналася Кларесса.

На початку року Кларесса перемогла землячку Даніель Перкінс (5-0, 2 KO) та записала своє ім'я в історію боксу. Шилдс вперше в історії боксу в епоху чотирьох поясів стала абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній (2021 рік), середній (2022 рік) та надважкій вазі (2025).

Після цього Шилдс була відсторонена на певний час, після того, як тест на марихуану отримав позитивний результат. Згодом дискваліфікацію спортсменки було знято.

Зазначимо, що Шилдс виграла золото на Олімпійських іграх у віці 17 років. Через 4 роки, на Іграх у Ріо, вона знову стала переможницею у ваговій категорії до 75 кг.