Голкіпер збірної України підписав контракт з канадським клубом

Канадський клуб Прінс-Джордж Кугарс оголосив про підписання українського воротаря Олександра Левшина.

Про це повідомила пресслужба команди, яка виступає Західній хокейній лізі.

Про деталі співпраці з 19-річним воротарем збірної України наразі нічого невідомо.

"Для мене неймовірна честь бути обраним до престижної ліги WHL, і особливо важливо приєднатися до клубу з такою багатою історією та відданими вболівальниками", – прокоментував перехід голкіпер.

Минулий сезон уродженець Харкова провів у складі Торонто Петріотс, який грає в Юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL). За цю команду українець в середньому пропускав всього 2,43 шайби за гру та мав відсоток відбитих кидків – 93,5%.

Також Левшин був визнаний найкращим голкіпером молодіжного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, а навесні 2025 року гравець дебютував за національну збірну України.

У червні українець отримав запрошення в табір розвитку Ванкувера.

Раніше повідомлялося, що захисник молодіжної збірної України з хокею Микола Косарев підписав контракт з клубом WHL Вікторія Роялз.