Визначилися дата та місце проведення бою Девіса проти Роуча

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) може провести поєдинок проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО) в середині грудня.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Поєдинок запланована на 14 грудня. Зазначається, що вечір боксу може відбутися в Г'юстоні, де Джервонта давно хотів провести бій.

WBA надала Ламонту Роучу дозвіл поборотися за титул Девіса в легкій вазі. Наступного тижня транслятор Premier Boxing Champions Prime Video має оголосити про поєдинок.

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Раніше повідомлялося, що заради бою Роуч готовий піднятися у легку вагу.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.