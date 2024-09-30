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Ломаченко та Берінчик дізналися свої позиції в оновленому рейтингу The Ring

Олексій Мурзак — 30 вересня, 19:41
Ломаченко та Берінчик дізналися свої позиції в оновленому рейтингу The Ring
Василь Ломаченко
Getty Images

Володар поясу IBF Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) посідає другу сходинку в оновленому рейтингу найкращих боксерів у легкій вазі.

Рейтинг опублікував журнал The Ring.

Водночас український чемпіон WBO Денис Берінчик (19-0, 9 КО) посів п'яту сходинку.

Лідирує у списку чемпіон WBA Джервонта Девіс, а титул залишається вакантним.

Рейтинг боксерів легкої ваги від The Ring

  1. Джервонта Девіс
  2. Василь Ломаченко
  3. Вільям Сепеда
  4. Шакур Стівенсон
  5. Денис Берінчик
  6. Реймонд Мураталла
  7. Кейшон Девіс
  8. Френк Мартін
  9. Енді Крус
  10. Сем Ноакс

Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг титул чемпіона в оновленому рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги з версією The Ring.

IBF WBA WBC WBO Берінчик Василь Ломаченко рейтинг Шакур Стівенсон Джервонта Девіс

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