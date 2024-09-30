Ломаченко та Берінчик дізналися свої позиції в оновленому рейтингу The Ring
Володар поясу IBF Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) посідає другу сходинку в оновленому рейтингу найкращих боксерів у легкій вазі.
Рейтинг опублікував журнал The Ring.
Водночас український чемпіон WBO Денис Берінчик (19-0, 9 КО) посів п'яту сходинку.
Лідирує у списку чемпіон WBA Джервонта Девіс, а титул залишається вакантним.
Рейтинг боксерів легкої ваги від The Ring
- Джервонта Девіс
- Василь Ломаченко
- Вільям Сепеда
- Шакур Стівенсон
- Денис Берінчик
- Реймонд Мураталла
- Кейшон Девіс
- Френк Мартін
- Енді Крус
- Сем Ноакс
Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.
Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг титул чемпіона в оновленому рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги з версією The Ring.