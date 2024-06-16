Девсіс нокаутував Мартіна та захистив титул WBA

Чемпіон світу Джервонта Девіс (30-0, 28 KO) здобув дострокову перемогу над Френком Мартіном (18-1, 12 KO) у бою за титул WBA в легкій вазі.

Поєдинок завершився у восьмому раунді нокаутом.

На початку бою Мартін виглядав доволі переконливо, наносячи більше точних ударів. У четвертому раунді Девіс перехопив ініціативу. Джервонта захопив центр рингу та проводив успішні комбінації, затискаючи суперника в кут рингу.

У другій половині поєдинку Девіс нарощував перевагу, захист Мартіна послабився і врешті-решт чергова комбінація Джервонти виявилася фатальною для суперника.

THE RETURN OF TANK DAVIS ‼️🦍🌪️ #TankMartin pic.twitter.com/GqaDDFNxd0 — Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 16, 2024

Девіс провів перший бій після того, як вийшов із в’язниці. Боксер перебував під вартою з початку червня після того, як порушив умови домашнього арешту. На початку травня Девіса засудили до 90 днів домашнього арешту, трьох років випробувального терміну та 200 годин громадських робіт за автомобільну аварію, що сталася у листопаді 2020 року в Балтіморі.

Нагадаємо, перед боєм Девіс — Мартін українець Олександр Гвоздик без шансів поступився американцю Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, Джервонта Девіс може зустрітися в ринзі з українцем Василем Ломаченком уже у 2024 році.