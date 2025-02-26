Де та коли дивитися бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч

У ніч з 1 на 2 березня 2025 року на арені Barclays Center в американському Брукліні (Нью-Йорк) відбудеться бій між чемпіоном за версією WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0, 28 КО) та володарем пояса WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем (25-1-1, 10 КО).

Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є платформа Amazon Prime Video. Вартість підписки на місяць стартує від 7,49 долара (311,51 гривні).

Нагадаємо, 30-річний американець Джервонта Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна.

29-річний Ламонт Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.