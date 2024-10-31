Бій Джервонти проти Роуча перенесли

Бій чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО) перенесли.

Про це інформує інсайдер Ден Рафаель.

Одразу декілька джерел, які залучені до події, повідомили, що бій не відбудеться цього року. Про це підтвердив і сам Девіс.

"Я чув, що бій відбудеться у січні", – заявив боксер.

Після того як WBA схвалила поєдинок наприкінці вересня, обидва бійці оголосили дату та місце бою в соціальних мережах. Вечір боксу в Г'юстоні мав відбутися 14 грудня, на арені "Тойота-центр", де Джервонта давно хотів провести бій.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.