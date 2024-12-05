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Роуч: Джервонта не був готовий до бою в грудні

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 14:42
Роуч: Джервонта не був готовий до бою в грудні

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО) пояснив перенесення поєдинку проти володаря титулу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0, 28 КО).

Цитує боксера Boxing Scene.

"Я вважаю, що Танк просто не був готовий зустрітися зі мною в грудні. Я думаю, що він не був готовий, бо якою була б аргументація? Якби це було місце проведення, ми могли б отримати інше місце. Що ще може бути?

Що цікаво, в люителях він не був відомий як панчер. Він був більше боксером, тому я віддаю належне змінам, які він вніс у свою техніку, щоб стати зіркою, якою він є сьогодні", – розповів Роуч.

Їх бій відбудеться 1 березня в "Barclays Center" у Брукліні. Нагадаємо, після того, як WBA схвалила поєдинок наприкінці вересня, обидва бійці оголосили дату та місце бою в соціальних мережах. Вечір боксу спочатку мав відбутися 14 грудня, згодом його перенесли на 25 січня.

Нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.

Роуч Джервонта Девіс

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