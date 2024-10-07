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Маліньяджі назвав річ, якої не вистачає Девісу для хороших боїв

Андрій Яросименко — 7 жовтня, 13:21
Маліньяджі назвав річ, якої не вистачає Девісу для хороших боїв
Джервонта Девіс
Getty images

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що чемпіону WBA в легкій вазі Джервонті Девісу (30-0, 28 КО) не вистачає хороших суперників для проведення феєричних боїв.

Його слова передає Boxingscene.

"Девіс – це справжня зірка PPV. Чого йому не вистачає, так це належного опонента, необхідного для стягнення великих грошей. В боях з оплатою за перегляд, я волів би бачити когось, хто продемонстрував вибуховість.

Роуч – хороший боєць. Він має хорошу техніку, це боєць чемпіонського рівня. Але він не досяг вершини, і я не думаю, що його характер здатен компенсувати це. Хоч він і досягнув успіху у другій напівлегкій вазі, але для цього йому знадобилося багато часу", – сказав Маліньяджі.

Нагадаємо, свій наступний бій Девіс проведе проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО). Він запланована на 14 грудня. Вечір боксу відбудеться в Г'юстоні, на арені "Тойота-центр", де Джервонта давно хотів провести бій.

Нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.

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