Визначився наступний суперник Джервонти

Володар титулу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) може провести поєдинок проти чемпіона WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО).

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Поєдинко може відбутися 21 грудня на Capital One Arena у Вашингтоні. Заради бою Роуч готовий піднятися у легку вагу.

За інформацією джерела, ще одним потенційним суперником Джервонти є Едвін Де Лос Сантос. Однак цей бій малоймовірний.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.