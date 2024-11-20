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Визначилась наступна дата поєдинку Джервонти проти Роуча

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 14:34
Визначилась наступна дата поєдинку Джервонти проти Роуча

Бій чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-1, 10 КО) відбудеться 1 березня.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок буде транслюватись на Prime Video, а місце буде оголошено пізніше. Бій на арені "Тойота-центр" в Г'юстоні не відбудеться, оскільки в той день Г'юстон Рокетс грають матч НБА із Сакраменто Кінгз.

За даними одного з джерел, ймовірним місцем проведення бою може стати "Barclays Center" у Брукліні, де Девіс нокаутував Роландо Ромеро у 2022 році.

Нагадаємо, після того, як WBA схвалила поєдинок наприкінці вересня, обидва бійці оголосили дату та місце бою в соціальних мережах. Вечір боксу мав відбутися 14 грудня, згодом з'явилась інформація, що бій перенесли на 25 січня.

Нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі. Роуч технічним нокаутом переміг Фергала Маккрорі.

Бокс Роуч Джервонта Девіс

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