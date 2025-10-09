Винний Усик? Воррен пояснив відсутність суперника у Ітауми

Відомий промоутер Френк Воррен пояснив, чому 20-річний Мозес Ітаума досі не має наступного суперника.

Слова функціонера наводить The Ring.

"За усі роки в боксі я ніколи не мав проблем із тим, щоб знайти суперника 20-річному боксеру. Зараз це відбувається через ситуацію в хевівейті. Усик володіє усіма поясами та ніхто не знає його подальших кроків.

Кожен намагається зайняти вигідне становище. Один менеджер запросив 3,5 млн доларів за бій з Ітаумою. На якій планеті живуть ці люди? У Мозеса ще все попереду – якщо він візьме пояс, то люди ставатимуть у чергу на бій з ним", – розповів Воррен.

Нагадаємо, Ітаума відмовився від бою проти Френка Санчеса, переможець якого міг стати претендентом на чемпіонський титул IBF, яким володіє Олександр Усик.

Мозес нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Напередодні ЗМІ повідомляли, що наступним суперником 20-річного проспекта може стати Х'юї Ф'юрі.

