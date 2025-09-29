На одного потенційного суперника менше: Ітаума відмовився від бою за право битися проти Усика

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) відмовився від пропозиції Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO).

Про це повідомляє SkySports.

Це вже другий боксер, який відмовився від поєдинку проти Санчеса. До цього з ним мав битися нігерієць Ефе Аджагба. Тепер такий шанс отримає Річард Торрес.

Зауважимо, що переможець поєдинку проти Френка Санчеса стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким наразі володіє абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик.

Проте наступний бій Усик повинен провести проти тимчасового чемпіона WBO. Наразі ним є Джозеф Паркер, але він 25 жовтня битиметься проти Фабіо Вордлі, і саме переможець цього бою має стати наступним суперником для українця.

Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).