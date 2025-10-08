Ітаума проведе бій проти брата Фʼюрі

Британський проспект Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) у грудні проведе бій проти двоюрідного брата Тайсона Фʼюрі – Хʼюї Фʼюрі (30-3, 17 КО).

Про це у соцмережі X повідомив матчмейкер Рік Глейзер.

"Мені повідомили, що Ітаума битиметься з Ф'юрі. Цей той боксер, якого за всю кар'єру ніхто так і не зупинив достроково. Мені здається, що Мозес стане тим опонентом, який знищить свого суперника в грудні", – сказав Глейзер.

Хʼюї Фʼюрі двічі зустрічався з українськими боксерами. У 2015 році він переміг Андрія Руденка, а у 2024 зумів здолати Костянтина Довбищенка. Також на його рахунку перемоги над досвідченими Марішом Вахом та Семом Пітером.

Тричі боксер зазнав поразок – від Джо Паркера, Олександра Повєткіна та Кубрата Пулєва.

Раніше Ітаума заявив, що бій проти Олександра Усика для нього є безпрограшним варіантом.