Він знищить усіх, – Гірн оцінив перемогу Енніса над Лімою

Відомий промоутер Едді Гірн висловився про потужну перемогу Джарона Енніса над Уїсмою Лімою в поєдинку за тимчасовий титул WBA.

Слова функціонера передає The Ring.

"Це саме та версія Енніса, яку ми хотіли бачити останніми роками. Він дуже себе виснажував, щоб вкластись у вагу, але зараз – це той Джарон, якого ми очікували побачити. Він був виснаженим у напівсередній вазі, але все одно перемагав. Ліма був правильним суперником на цей час", – розповів Гірн.

Також промоутер поділився очікуваннями від наступного суперника американця.

"Бій з Ортісом – найкращий варіант з усіх. Ерік Гомес, я та Де ла Хойя уклали угоду з DAZN на поєдинок Бутса з Ортісом. Усе вже домовлено – це має відбутись у першому кварталі 2026 року.

Енніс – це майбутнє боксу, він неймовірно потужний. Джарон знищить Вірджила, він знищить усіх", – резюмував Гірн.

Завдяки цій перемозі американець став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA.

Раніше Енніс впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса, а перед цим рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна.

Також Джарон вже встиг назвати бійців, з якими хотів би боксувати після Ліми.