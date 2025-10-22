Норман оцінив можливість проведення бою з Еннісом

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Браян Норман висловився про можливість проведення поєдинку з Джароном Еннісом, який нещодавно змінив вагову категорію.

Американець поспілкувався з Pound4Pound.

"Цей варіант не можна виключати – хлопець мешкає на сусідній вулиці. Я не бачу причин, чому цей бій не має відбутись. Я все ще молодий, рано чи пізно підіймусь в середню вагу. А коли я підіймусь, то там і залишусь", – розповів Норман.

Brian Norman Jr says he WILL MOVE UP TO 154 to fight Boots🚨



I do see myself going to up 154 eventually & that fight is NOT OFF THE TABLE-



📹: The Only Kayla #Boxing pic.twitter.com/8d8B4yTZvU — Pound4Pound (@Pound4our4Pound) October 17, 2025

Зазначимо, що 22 листопада в Ер-Ріяді Браян боксуватиме проти Девіна Хейні. На кону стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBO.

Джарон Енніс раніше впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.

Раніше Джарона Енніса викликав на бій чемпіон WBA Абас Барау.