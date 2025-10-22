Українська правда
Норман оцінив можливість проведення бою з Еннісом

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 11:37
Норман оцінив можливість проведення бою з Еннісом
Чемпіон WBO у напівсередній вазі Браян Норман висловився про можливість проведення поєдинку з Джароном Еннісом, який нещодавно змінив вагову категорію.

Американець поспілкувався з Pound4Pound.

"Цей варіант не можна виключати – хлопець мешкає на сусідній вулиці. Я не бачу причин, чому цей бій не має відбутись. Я все ще молодий, рано чи пізно підіймусь в середню вагу. А коли я підіймусь, то там і залишусь", – розповів Норман.

Зазначимо, що 22 листопада в Ер-Ріяді Браян боксуватиме проти Девіна Хейні. На кону стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBO.

Джарон Енніс раніше впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі. 

Раніше Джарона Енніса викликав на бій чемпіон WBA Абас Барау.

Браян Норман

